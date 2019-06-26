قالت إمارة مكة المكرمة إن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة بلغت 52%، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع في الخامس من ذي القعدة العام الحالي.
وأوضحت الإمارة في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن أعمال صيانة الكعبة تشمل تغيير رخام السطح، صيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، صيانة الأبواب.
ونشرت الإمارة صوراً لوقوف نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانيا على مراحل العمل في الصيانة، والتي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالبدء فيها منتصف شوال.
وفق “أخبار 24”.