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أخبار محلية > بعد 7 أيام من البحث المتواصل العثور على جُثة مفقود “الحوية” بالقرب من مهد الذهب
26/06/2019   7:14 م

بعد 7 أيام من البحث المتواصل العثور على جُثة مفقود “الحوية” بالقرب من مهد الذهب

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تمكنت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية من العثور على جُثة مفقود الحوية توفيق بن سلمان العتيبي في موقع بالقرب من مهد الذهب، وذلك بعد 7 أيام من البحث المتواصل بمشاركة ذوي المفقود وأهالي مهد الذهب.

وكان ذوو الشاب توفيق البالغ من العمر 19 عاماً قد أبلغوا عن فقدانه بعد خروجه من منزله الخميس الماضي مستقلا مركبته، ليُعثر على المركبة خلف مبنى حكومي بالطائف عليها آثار دماء، فاشتبهت الجهات الأمنية في أن وراء اختفائه شبهة جنائية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على شخص يشتبه في علاقته باختفاء المفقود، وبعد التحقيق معه أقر بقتله، وأنه أخفى الجثة في مهد الذهب، وفشل في إيصال الجهات الأمنية إلى مكان الجثة، فبدأت عمليات بحث موسعة في منطقة مهد الذهب وما حولها، أسفرت عن العثور على الجثة في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب.وفق “أخبار 24”.

بعد 7 أيام من البحث المتواصل العثور على جُثة مفقود “الحوية” بالقرب من مهد الذهب

أخبار محلية
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