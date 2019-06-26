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أخبار محلية > حريق بمستشفى الأطفال والولادة ببريدة بسبب ماس كهربائي.. وفرق “الدفاع المدني” تسيطر عليه
26/06/2019   7:12 م

حريق بمستشفى الأطفال والولادة ببريدة بسبب ماس كهربائي.. وفرق “الدفاع المدني” تسيطر عليه

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اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق محدود بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فيما تم التعامل معه على الفور من قبل الدفاع المدني والسيطرة عليه.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، والمديرية العامة للدفاع المدني في بيان مشترك لهما، بأن ماسا كهربائيا محدودا وقع في أحد الممرات بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أي أضرار تذكر.

وأكدت الجهتان، بأن الماس الكهربائي حدث في ممر بالدرو الأرضي للمستشفى في تمام الساعة (8:40)، وكان محدودا وتعامل معه مشرفو الأمن والسلامة بتفعيل البروتوكول الخاص بالطوارئ والأزمات وإبلاغ عمليات الدفاع المدني، وإخلاء المكان وإغلاق مصدر الكهرباء المغذي لموقع الماس الكهربائي.وفق “أخبار 24”.

وقام فريق الدفاع المدني بطرد الدخان من الموقع المتضرر، والتأكد من إنهاء الحالة والعمل على إعادة الموقع للوضع الطبيعي.

في حين لم تتأثر الخدمات الصحية ويتم تقديمها كما هو معتاد، وجار التحقق لمعرفة المسببات ومعالجتها من قبل الإدارة المعنية بصحة المنطقة.

حريق بمستشفى الأطفال والولادة ببريدة بسبب ماس كهربائي.. وفرق “الدفاع المدني” تسيطر عليه

أخبار محلية
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