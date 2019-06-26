يقيم رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، مأدبة غداء على شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً للعاصمة الكورية سيئول.
وأعدت المراسم الكورية برنامجاً لحفل الغداء يضم قائمة بعدد من أصناف الأطعمة الكورية المشهورة، وعرضاً فنياً وموسيقيا خلال مأدبة الغداء.
وتضم قائمة الطعام التي كتبت باللغتين العربية والكورية، مجموعة من الأطباق المنتقاة في مقدمتها سلطة لحم السلطعون ولفائف القمح، وحساء مصنوع من خمسة أنواع من الحبوب، إلى جانب طبق أذن البحر المبخر مع فطر الصنوبر البري، ولحم ضلوع البقر المشوي برائحة الصلصة مع خضراوات مشوية، وطبق “بيبمباب” الذي يتكون من خليط الخضراوات الجبلية مع الأرز، مع حساء القصر الملكي، إلى جانب آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، و”أوميجا” وهو عبارة عن شاي كوري تقليدي، وإلى جانب قائمة من الأطباق الجانبية.
وتشمل العروض خلال الحفل، فقرة “بيونغ نونغ” صوت إشراقة الصباح، تقدمها فرقة (جونغ غا آك)، ورقصة السيف الملكية تقدمها فرقة الرقص التابعة للمركز الوطني للموسيقى الكورية التقليدية.
كما يشمل العرض تقديم أغنية حب كورية وسعودية تقدمها فرقة (تشو تشوم)، وفي الختام تقدم أغنية “لابزاف” لفرقة بي آي جي.
وفق “أخبار 24”.