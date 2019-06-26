شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، اليوم الأربعاء، عقد ملتقى الشراكة السعودي الكوري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين، وذلك تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.
حيث تم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.
وتضمنت مذكرات التفاهم عدداً من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة مثل التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات، شملت عدداً من الشركات الكورية الكبرى مثل مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية وبنك كوريا الصناعي، وسامسونغ بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.
وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي عقد اليوم، يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما، لافتاً إلى أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين الصديقين كبيرة وواعدة.
كما أُعلن عن افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سيئول بنهاية الربع الأول من عام 2020، سعيًا نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030، إذ سيتولى مكتب تحقيق الرؤية اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاع الخاص والعام.
وفق “أخبار 24”.