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اخبار رياضية > المستشار ورجل الأعمال: “نصر بن عبدالله النصر” ينوي تقديم ملفه الإنتخابي لرئاسة نادي النصر
26/06/2019   1:04 م

المستشار ورجل الأعمال: “نصر بن عبدالله النصر” ينوي تقديم ملفه الإنتخابي لرئاسة نادي النصر

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أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن رجل الأعمال نصرعبدالله النصر، وصل إلى الرياض قادما من لندن لتجهيز ملفه الانتخابي والتقدم لترشيح نفسه رئيسا للنصر لـ4 سنوات قادمة، مدعوما من قبل رجال أعمال نصراويين.

وأشارت المصادر إلى أن النصر رجل أعمال، ويرأس مجلس إدارة شركة للاستشارات الإدارية، ونائب لرئيس مجموعة شركات للتنمية، وعضو في العديد من الشركات المحلية والعالمية، ويملك خبرة في العمل الإداري في القطاع الخاص لأكثر من 20 سنة.

ويعكف النصر حاليا على التواصل مع عدد من الشخصيات النصراوية لاختيار أعضاء مجلس إدارته، ومن المتوقع أن يقدم ملفه الانتخابي بعد غد (الخميس).

المستشار ورجل الأعمال: “نصر بن عبدالله النصر” ينوي تقديم ملفه الإنتخابي لرئاسة نادي النصر

اخبار رياضية
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