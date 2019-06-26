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اخبار رياضية > ” سلمان المالك ” عضواً ذهبياً في النادي الأهلي
26/06/2019   1:02 م

” سلمان المالك ” عضواً ذهبياً في النادي الأهلي

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زار مقر النادي الأهلي، مساء الثلاثاء، الأستاذ سلمان المالك، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم، والمهندس أحمد الصائغ، رئيس مجلس الإدارة.

ورحب الأمير منصور بن مشعل، الأستاذ سلمان المالك، في النادي الأهلي، مؤكدًا سعادته بتواجد شخصية استثمارية وعقلية مميزة، مثل المالك.

وقال الأمير منصور بن مشعل: “نسعد في النادي الأهلي، بالتعاون مع الطاقات الوطنية المميزة، والتي نفخر بها بكل تأكيد، وهو أحد خططنا التي نسعى إلى تنفيذها، مواكبة لرؤية المملكة 2030”.وفق “أخبار 24”.

وفي ختام الزيارة، تسلم الأستاذ سلمان المالك، عضوية النادي الذهبية، التي قام بسدادها، ليصبح بذلك عضوًا ذهبيًا في الأهلي.

” سلمان المالك ” عضواً ذهبياً في النادي الأهلي

اخبار رياضية
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