نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إدارة الهلال تُعيين سعود كريري مديرًا لإدارة كرة القدم بالنادي
26/06/2019   1:01 م

إدارة الهلال تُعيين سعود كريري مديرًا لإدارة كرة القدم بالنادي

+ = -
937

أعلن نادي الهلال، رسمياً اليوم الثلاثاء، تعيين سعود كريري مديراً لإدارة كرة القدم في النادي، خلفاً للمستقيل فهد المفرج، وذلك في أول قرار لعبدالله الجربوع الرئيس التنفيذي للنادي، بعد توليه المنصب الجديد.

وكتب النادي العاصمي في حسابه الرسمي على “تويتر”: قرر الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع تعيين قائد الهلال والمنتخب السعودي سابقاً سعود كريري مديراً لإدارة كرة القدم في النادي خلفاً للمستقيل فهد المفرج.

وطبقاً للهيكل الإداري لإدارة كرة القدم في النادي الأزرق أصبح فيصل الفرشان مساعداً للرئيس، وفهد المديد منسقاً عاماً، واحمد إسماعيل المنسق الإداري، وبدر الخطيب إدارياً تقنياً، وسلمان الجريد سكرتيرا عاماً، وخالد الرشيد مساعد إداري.وفق “أخبار 24”.

إدارة الهلال تُعيين سعود كريري مديرًا لإدارة كرة القدم بالنادي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050398.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.