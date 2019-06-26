إدارة الهلال تُعيين سعود كريري مديرًا لإدارة كرة القدم بالنادي

أعلن نادي الهلال، رسمياً اليوم الثلاثاء، تعيين سعود كريري مديراً لإدارة كرة القدم في النادي، خلفاً للمستقيل فهد المفرج، وذلك في أول قرار لعبدالله الجربوع الرئيس التنفيذي للنادي، بعد توليه المنصب الجديد.
وكتب النادي العاصمي في حسابه الرسمي على “تويتر”: قرر الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع تعيين قائد الهلال والمنتخب السعودي سابقاً سعود كريري مديراً لإدارة كرة القدم في النادي خلفاً للمستقيل فهد المفرج.
وطبقاً للهيكل الإداري لإدارة كرة القدم في النادي الأزرق أصبح فيصل الفرشان مساعداً للرئيس، وفهد المديد منسقاً عاماً، واحمد إسماعيل المنسق الإداري، وبدر الخطيب إدارياً تقنياً، وسلمان الجريد سكرتيرا عاماً، وخالد الرشيد مساعد إداري.وفق “أخبار 24”.