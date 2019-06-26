رسميًا.. تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.
وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية”.
وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في تدوينة أخرى: “كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهما التوفيق والنجاح في القادم من الأيام”.وفق “أخبار 24”.