استقبل الرئيس الكوري مون جاي إن اليوم الأربعاء في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأجريت مراسم استقبال رسمية لدى وصول ولي العهد بوابة القصر حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.
بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا، ثم التقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.
عقب ذلك صافح ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح الرئيس الكوري أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي.
كما وقع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلاً: “سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة”.
الرئيس الكوري يستقبل سمو #ولي_العهد اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول.#محمد_بن_سلمان_في_كوريا pic.twitter.com/waQAr6yLlz
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 26, 2019
وفق “أخبار 24”.