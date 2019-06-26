وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول، فجر اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله بمطار القاعدة الجوية رئيس وزراء كوريا الجنوبية “لي ناكيون”.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس أن الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة في زيارة إلى كوريا الجنوبية، وذلك استجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية “مون جاي إن”.
ومن المنتظر أن يلتقي ولي العهد خلال الزيارة بالرئيس الكوري وعدد من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما سيرأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.
وفق “أخبار 24”.