تمكّنت عناصر حرس الحدود في قطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، أمس (الثلاثاء)، من إنقاذ مواطن، بعد تعرّضه للغرق في كورنيش الخفجي.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي، أنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها، رأت شخصاً تعرّض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.
وبيّن العتيبي، وفقاً لـ “سبق”، أن فرقة البحث توجهت للموقع، وأنقذت الغريق، وقدمت له الإسعافات الأولية على الشاطئ.
وأهاب النقيب العتيبي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة.