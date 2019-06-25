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أخبار محلية > بماذا علّق خالد بن سلمان والجبير على القبض على أمير داعـش في اليمن؟
25/06/2019   10:51 م

بماذا علّق خالد بن سلمان والجبير على القبض على أمير داعـش في اليمن؟

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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: “إن العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية وإقدام، بالقبض على زعيم داعـش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن”.

وأضاف نائب وزير الدفاع عبر حسابه في “تويتر”: “قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا”.

وتابع بأن عملية القبض على زعيم داعـش في اليمن تمت في وقت قياسي ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف القوات الخاصة التي نفذت العملية أو صفوف المدنيين، مشيراً إلى أن هذا يدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه ولي العهد.وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعـش في اليمن هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب.

بماذا علّق خالد بن سلمان والجبير على القبض على أمير داعـش في اليمن؟

أخبار محلية
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