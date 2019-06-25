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أخبار محلية > “الأرصاد”: طقس حار إلى شديد الحرارة على بعض المناطق غداً
25/06/2019   10:50 م

“الأرصاد”: طقس حار إلى شديد الحرارة على بعض المناطق غداً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس غداً الأربعاء حارا إلى شديد الحرارة يُصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه الأجواء تشمل المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات كلٍ من عسير وجازان والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.وفق “أخبار 24”.

ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء (49 درجة)، وأدنى درجة حرارة في أبها (20 درجة).

“الأرصاد”: طقس حار إلى شديد الحرارة على بعض المناطق غداً

أخبار محلية
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