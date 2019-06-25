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أخبار محلية > الديوان الملكي: ولي العهد غادر لزيارة كوريا الجنوبية ولترؤس وفد المملكة في “قمة العشرين” باليابان
25/06/2019   10:49 م

الديوان الملكي: ولي العهد غادر لزيارة كوريا الجنوبية ولترؤس وفد المملكة في “قمة العشرين” باليابان

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أعلن الديوان الملكي أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة اليوم الثلاثاء في زيارة إلى كوريا الجنوبية.

وذكر البيان أن الزيارة تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ انطلاقاً من حرصه على تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن.

وأوضح البيان أن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الكوري وعدد من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفق “أخبار 24”.

كما سيرأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.

الديوان الملكي: ولي العهد غادر لزيارة كوريا الجنوبية ولترؤس وفد المملكة في “قمة العشرين” باليابان

أخبار محلية
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