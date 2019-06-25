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أخبار محلية > المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها بتحديث أنظمتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية
25/06/2019   10:47 م

المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها بتحديث أنظمتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

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أكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل أن حقوق الإنسان في المملكة خطت خطوات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية عبر “رؤية المملكة 2030”.

وأوضح الواصل – في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان – أن المملكة تعمل على تحديث التشريعات والأنظمة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويسهم في حماية حقوق الإنسان.

ودعا السفير إلى تجنب إثارة موضوع مقتـل المواطن جمال خاشقجي في المحافل الدولية؛ لأنها لا تخدم مسار التحقيقات الجارية في القضية، مشدداً على أن المملكة ملتزمة بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وعن تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة، أكد الواصل أنها تطبَّق في حدود ضيقة وفي الجرائم الخطيرة.

كما دعا المجلس إلى عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وحقه في السيادة على أراضيه المحتلة، معرباً كذلك عن قلقه تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون الروهينجا في ميانمار.وفق “أخبار 24”.

المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها بتحديث أنظمتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

أخبار محلية
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