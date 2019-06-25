بالفيديو.. “الإسكان” تطرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال

قالت وزارة الإسكان إن مشاريع برنامج “سكني” للوحدات السكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية في هذه المشاريع الموزعة على مناطق المملكة ما بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال، مع إتاحة التقسيط الشهري.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح عدد المشاريع في كل منطقة، وعدد الوحدات السكنية وأسعارها، ومقدار القسط الشهري المستقطع.
أكثر من 100 ألف وحدة سكنية توفرها مشاريع برنامج #سكني للوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، للتعرف على تفاصيل هذه المشاريع ومواقعها من خلال الرابط:https://t.co/yaB6oapXc3 pic.twitter.com/r4chRBgXRm
— وزارة الإسكان (@SaudiHousing) ٢٥ يونيو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.