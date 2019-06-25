نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الإسكان” تطرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال
25/06/2019   10:46 م

بالفيديو.. “الإسكان” تطرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال

+ = -
898

قالت وزارة الإسكان إن مشاريع برنامج “سكني” للوحدات السكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية في هذه المشاريع الموزعة على مناطق المملكة ما بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال، مع إتاحة التقسيط الشهري.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح عدد المشاريع في كل منطقة، وعدد الوحدات السكنية وأسعارها، ومقدار القسط الشهري المستقطع.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الإسكان” تطرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050290.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.