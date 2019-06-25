استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بمكتبه بإمارة المنطقة اليوم الثلاثاء، المواطن عبدالله الحربي من أهالي النبهانية، لتكريمه تقديراً لعمله التطوعي الإنساني أثناء جريان وادي الداث وتعاونه مع رجال الدفاع المدني.
وأكد الأمير فيصل تثمينه لما قدمه المواطن الحربي، معتبراً أن ذلك ينم عن حس إنساني لديه، لافتاً إلى أن الجهود الموفقة التي يبذلها رجال المنطقة في مساعدة القطاعات الأمنية كافة تجد التقدير.
بدوره عبّر المواطن عبدالله الحربي عن شكره لأمير المنطقة على تكريمه، معتبراً ذلك حافزاً له لتقديم المزيد من الأعمال الإنسانية والتطوعية.
وفق “أخبار 24”.