نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التقني” يوضح حقيقة قبول غير السعوديين في الكليات والمعاهد التقنية
25/06/2019   10:43 م

“التقني” يوضح حقيقة قبول غير السعوديين في الكليات والمعاهد التقنية

+ = -
742

نفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدء المؤسسة قبول الطلاب والطالبات غير السعوديين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد للعام التدريبي القادم 1440 – 1441هـ.

وكشف المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة لم تقبل حتى الآن أي طالب أو طالبة غير سعودي للعام التدريبي القادم.

ونفى العتيبي المعلومات المتداولة مؤخرًا، بخصوص بدء المؤسسة قبول الطلاب والطالبات غير السعوديين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن من ضمن خطة المؤسسة السنوية لتنظيم إجراءات القبول والتسجيل، العمل قبل بدء كل فصل تدريبي بإجراء معتاد يهدف لحصر طلبات المتقدمين من غير السعوديين وتنظيم بياناتهم، مشيراً إلى أن قبولهم يتم وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وفي حال توفر مقاعد شاغرة لاحقًا.

“التقني” يوضح حقيقة قبول غير السعوديين في الكليات والمعاهد التقنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050275.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.