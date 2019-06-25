شرطة جدة تباشر التحقيق في العثور على جثتي امرأة وطفلة وأخرى على قيد الحياة داخل منزل

باشرت شرطة محافظة جدة ممثلة في مركز شرطة حي النزهة، التحقيق بشأن العثور على جثتين إحداهما لامرأة والثانية لطفلة صغيرة، داخل منزل شعبي بحي الربوة تقيم فيه امرأة وطفلتان.
وكانت الشرطة والدفاع المدني باشرا بلاغاً، أفاد بانبعاث روائح من منزل بحي الروضة، تسكنه امرأة وطفتلان، وبعد كسر باب المنزل عُثر بداخله على جثتين إحداهما لامرأة في الخمسين من العمر، وطفلة عمرها 4 سنوات، فيما عثر على الطفلة الأخرى على قيد الحياة.
وأجرى الهلال الأحمر كشفا على الطفلة وتبين عدم وجود آثار عنف أو مقاومة، وباشرت الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة الموقع لرفع البصمات للتأكد من هوية المتوفيتين، ومعرفة مسببات الوفاة.وفق “أخبار 24”.