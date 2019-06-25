“الوزراء” يفوض رئيس هيئة الترفيه لتوقيع مذكرات تعاون مع الإمارات والكويت والبحرين

فوض مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بالتباحث مع الجهات المختصة في كل من الإمارات والكويت والبحرين لتوقيع مذكرات تفاهم في مجال الترفيه، كما قرر تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة عام برئاسة وزير النقل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
وصرح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروعات عدد من مذكرات التعاون، والتوقيع عليها ومن ثمَّ رفع النسخ النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية، وجاءت على النحو التالي:
1 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في دولة الإمارات.
2 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في الإمارات.
3 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.
4 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه وهيئة الثقافة والسياحة في البحرين.
وأشار الشبانة إلى أن المجلس قرر تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وعدد من الترتيبات، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.وفق “أخبار 24”.
كما قرر تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة سنة برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من: الدكتو رميح بن محمد الرميح، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، وياسر بن عبد الله السلمان، والسيد تيري لي ستشايندلقر، والمهندس فايديادهر كاتشروو.