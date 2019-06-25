كشف خبير في تساقط الشعر، أن هناك 5 أنواع من الفواكه يمكن أن تقي من الإصابة بأنواع تساقط الشعر غير الوراثية، كتلك التي تسببها الحالة الصحية لفروة الرأس.
وأشار الدكتور بشار بزرة إلى أن تناول كمية كبيرة من فواكه البابايا، والأناناس، والخوخ، والكيوي، والتفاح، قد تقي من تساقط الشعر والإصابة بالصلع، لاحتواء هذه الفواكه على مواد غذائية مفيدة لصحة الشعر وفروة الرأس.
– البابايا: يتوفر فيتامين سي بكميات كبيرة في البابايا، حيث تحتوي الثمرة الواحدة على 235 مللغرام منه، فإن ذلك يساعد الجسم على إنتاج مادة الكولاجين التي تساعد على بناء الشعر والحفاظ على الأدمة وهي السمك الرئيسي للجلد، كما أن البابايا غني بالبوتاسيوم المرتبط نقصانه بتساقط الشعر.
– الأناناس: يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، التي تحارب الجذور الحرة، كما يحتوي أيضا على فيتامين سي والمنغنيز وفيتامين ب6.
– الخوخ: يعد مرطباً طبيعياً لفروة الرأس لاحتوائه على مادة الزهم التي في حال نقصانها تعاني فروة الرأس.
– الكيوي: يساعد الشعر على الاحتفاظ بلونه الطبيعي، لاحتوائه على مادة الكولاجين وفيتامين هـ وفيتامين ك ومضادات الأكسدة، كما أنه غني بالنحاس والعديد من المعادن.
– التفاح: يحتوي على مواد حيوية للمحافظة على فروة الرأس ومنع القشرة، مثل فيتامينات “أ،ب،سي”، بجانب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحافظ على الجذور الحرة وتساعد على تجدد الخلايا.