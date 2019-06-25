“التحالف” قدم 2.6 مليون ريال تعويضات لمتضررين من 6 حوادث عرضية

كشف المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قيادة التحالف، قدمت مبلغ 2.6 مليون ريال تعويضات لمتضررين من الحوادث العرضية الخاطئة.
وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وضمن العمليات الإنسانية بدأت صرف المساعدات الطوعية للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن، من خلال لجنة المساعدات الطوعية.
وأبان أنه تم تعويض 113 متضرراً من 6 حوادث عرضية بنحو 5.6 مليون ريال، مشيراً إلى أن عدد ادعاءات الحوادث بلغ 145، وعدد الحوادث التي تم إقرارها من الفريق المشترك لتقييم الحوادث 18، وعدد الحوادث التي تم صرف المساعدات الطوعية لها 6.وفق “أخبار 24”.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس (الإثنين) أنه جرى تسليم المساعدات بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية وعبر لجنة مشتركة خُصصت لهذا الشأن لمراجعة سجل المتضررين والتأكد من صحة بيانات الأسماء المتضررة.