الاتحاد يفاوض الصربي نيمانيا وموقع المعسكر الخارجي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد وناديان تركي وصيني يتنافسان على الاستفادة من خدمات الظهير الأيمن الدولي الصربي ولاعب نادي بارتيزان الصربي نيمانيا ميليتش. وخلال مسيرة نيمانيا مع فريقه في الموسم السابق فقد شغل خانتي قلب الدفاع والظهير الأيمن و لعب ثمان وثلاثون لقاء سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة أخرى.
وتجرى حالياً نقاشات بين رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي والمدير الفني خوزيه سييرا حيال برنامج ومقر الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي المقبل. وخلال الأيام المقبلة سيحدد أصحاب القرار الدولة الأوروبية التي سيقيم الفريق فيها خلال فترة المعسكر بالإضافة للفرق التي سيواجهها ودياً وعددها.وفق “اليوم”.