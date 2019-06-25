الهلال يبحث عن حارس إفريقي وسوريانو وإدورادو يغادران

أنھى رئیس الھلال الجدید فھد بن نافل، اجتماعه الأول مع أعضاء مجلس الإدارة لتحدید المھام الموكلة إلیھم، إضافة إلى كل ما یخص الفریق الأول لكرة القدم، إذ یسعى الھلالیون إلى إنھاء جمیع أمورھم وأوضاعھم الفنیة قبل الدخول في الاستعداد المبدئي الذي سیكون السبت المقبل في الریاض قبل المغادرة إلى النمسا، وینتظر أن تعلن إدارة الھلال عن المدرب الجدید خلال ھذا الأسبوع.
غربلة
علمت “الوطن” أن الإسباني سوریانو سیكون في قائمة المغادرین عن الفریق، بعد الحارس العماني علي الحبسي والمھاجم الأرجنتیني سیروتي، فیما سیلحق بھم الأسترالي دیجینك والبرازیلي إدواردو، ومازال مصیر المدافع الإسباني بوتیا معلقا بالإضافة للبیروفي كاریلو إذ أن نادي بنفیكا البرتغالي متمسك بمبلغ الـ20 ملیون یورو “حوالي 85 ملیون ریال” لشراء عقده، وأكد الھلالیون أنھم لن یدفعوا أكثر من 10 ملایین یورو “حوالي 5.42 ملیون ریال” بزیادة عن عقد الإعارة الموسم الماضي والذي بلغ ملیوني یورو “حوالي 5.8 ملایین ریال”.
وأشارت المصادر إلى أن حظوظ بقاء الإیطالي جوفینكو والفرنسي جومیز والسوري عمر خربین ملاعب آسیوي مع الفریق خلال الموسم المقبل باتت كبیرة، بالإضافة لتجدید عقود سالم الدوسري ومحمد جحفلي مع إنھاء إعارة المدافع متعب المفرج من التعاون لحاجة الفریق له خلال مشواره القادم، فیما سیتم البحث عن حارس أجنبي بجانب الحارس الأساسي الحالي عبدالله المعیوف، ویتوقع أن یكون الحارس من إفریقیا، وتتجه الأنظار الھلالیة إلى حراس المنتخبات الإفریقیة المشاركة في البطولة الحالیة في مصر.
توزیع المناصب
یعلن الھلالیون، غدا الأربعاء، عن توزیع مناصب مجلس الإدارة حسب التوزیع الذي وضعه رئیس مجلس الإدارة بعد أن یكون اختار كل عضو في منصبه، بالإضافة للتكلیفات لبعض الأشخاص من خارج الإدارة لتولي مھام بعض الإدارة في النادي، بعد أن استقر على سلطان بن سعید نائبا للرئیس وعبدالله الجربوع مدیرا تنفیذیا، على أن توزع بقیة المناصب لأعضاء مجلس الإدارة.