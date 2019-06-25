مدرب الأهلي: سنتأهل على حساب الهلال في البطولة الآسيوية

أكد مدرب الأهلي إيفانكوفيتش أنه على ثقة تامة في قدرة فريقه على تجاوز الهلال في البطولة الآسيوية، والتأهل على حسابه، وأنه مستعد للتحديات التي ستواجهه في الدوري السعودي وأنه سيعيد الأهلي لمنصات التتويج.
وأضاف مدرب الأهلي، وفقاً لـ”العربية”، أنه متفائل بالنجاح في مهمته القادمة، وأنه سيحقق انتصارات، مجدداً تأكيده أن فريقه سيمضي قدماً في دوري الأبطال وسيتأهل على حساب الهلال.
وكانت إدارة النادي الأهلي وقعت الأسبوع الماضي عقدا مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لتولي مهمة تدريب الفريق، خلال الموسمين المقبلين.