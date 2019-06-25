حظيت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكورنيش جدة أمس (الإثنين) بحفاوة وترحاب بالغين من قِبل المواطنين، حيث حرص مرتادو الكورنيش على التقاط الصور التذكارية مع الأمير محمد، تعبيراً عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة.
وأظهرت صور متداولة عدداً من المواطنين يلتقطون “السيلفي” والصور مع ولي العهد، بالإضافة إلى طاقم المطعم الذي تناول ولي العهد الغداء فيه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء زيارته للمملكة.
وكان ولي العهد قد اجتمع في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، مع وزير الخارجية الأمريكي، حيث بحثا العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكدا على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب.
وفق “أخبار 24”.