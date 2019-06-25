رد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب على مغردين تهكموا عليه، بعد انتشار فيديو لمنزل فخم في لندن قيل إنه ملكه وإن سعره يتعدى ملايين الريالات، مؤكداً أنه لا يغضب من الانتقادات والسخرية قائلاً لهم: “فداكم طقطقوا”.
ونشر أحد أصدقاء الحبيب مقطع فيديو معه، من منزل فخم في موقع متميز بالعاصمة البريطانية لندن، قائلاً إنه ملك الاستشاري النفسي المعروف، حيث تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وقدر بعضهم سعره بـ35 مليون ريال والبعض الآخر قدّره بمبلغ أعلى.
ورداً على ذلك، قال الحبيب إنه اعتاد ألا يرد على أحد انتقده أو هاجمه؛ معتبراً أن الوقت الذي يقضيه في الرد لو قضاه في الإنجاز أفضل، مضيفاً: “عرضي فداكم كلكم.. فداكم أنا وعيالي وكل ما أملك.. فداكم طقطقوا وسعوا صدوركم”.
واستذكر الحبيب حالة التعاطف من قِبل متابعيه مع الحادث الذي تعرض له ابنه عبد الإله قبل عدة سنوات، لافتاً إلى أنه تعهّد منذ ذلك الحين أن يرد ذلك النبل بنبل أفضل منه، عبر تقديم أفضل ما لديه من علم، وأحسن ما يمكن من وفاء، وتحمل أقصى ما يستطيع من أذى من متابعيه.
وفق “أخبار 24”.