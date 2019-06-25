“العويران”: أضع علامة استفهام لعدم دعوتي لحضور لقاء الملك مع الرياضيين

استنكر لاعب الشباب والمنتخب السعودي سابقاً، سعيد العويران، عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرياضيين، وذلك بعدما استغرب لاعب النصر السابق ماجد عبد الله الشيء نفسه.
وكان ماجد قد أعرب عن اندهاشه لعدم دعوته لحضور اللقاء، قبل أن يعلن أنه تلقى اتصالاً من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفهم منه أنه تلقى اتصالاً من المنسق لكنه لم ينتبه للاتصال لعدم معرفته برقم المتصل.
من جانبه، قال العويران في تغريدة على “تويتر”: “استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين هو شرف لكل مَن حضر وتقدير يكتب بماء الذهب سيحفظه التاريخ في سجلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “هو والدنا جميعاً رياضيين كنا أو عاملين بسطاء وبما أن الحديث في الرياضة أضع علامة؟ لعدم دعوتي لحضور هذا اللقاء”.