“القصبي” ينتقد “الشورى”.. هذا تسلط غير مقبول

انتقد الفنان ناصر القصبي اعتزام مجلس الشورى مناقشة توصية بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية “لمنع الأعمال الهابطة والتي تسيء لسمعة المملكة والمجتمع”، مؤكداً أن ذلك تسلط غير مقبول.
وعلق القصبي على الخبر المنشور في وسائل الإعلام المختلفة بهذا الخصوص، وكتب قائلاً: “نقطة نظام.. تشديد الرقابه.. أعمال هابطه.. سمعة المملكه.. هذا تسلط غير مفهوم وغير مقبول.. لا حنا ولا ذا المجلس”.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى قد وافقت على توصية تطالب هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة لمنع الأعمال الهابطة والمسيئة لسمعة المملكة، تمهيداً لعرضها للجلسة العامة للتصويت عليها.وفق “أخبار 24”.