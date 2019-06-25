القبض على مشتبه به في قتـل المفقود “توفيق”.. والبحث عن جثـته ينتقل من الطائف إلى مهد الذهب

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف؛ ألقت القبض على شخص يشتبه في تورطه بمقـتل المفقود “توفيق العتيبي”، الذي اختفى وُعثر على مركبته وحولها آثار دماء، وآثار سحب وعراك.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن المشتبه به أفاد أثناء التحقيق معه، بأن جـثة المفقود “توفيق” موجودة في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وبيّنت أن فرقة من الشرطة والبحث الجنائي في الطائف توجهت إلى مهد الذهب، بناء على ما توفرت لديها من معلومات أدلى بها المشتبه به، الذي كان مرافقاً لهم، مشيرة إلى أن عملية البحث عن الجـثة مستمرة، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
وكان الشاب “توفيق” البالغ من العمر 19 عاماً، اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور على مركبته خلف مبنى حكومي شمال الطائف، ويوجد حولها آثار دماء، وآثار سحب وعراك.