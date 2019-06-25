غرق سائح سعودي وإنقاذ اثنين من أبنائه أثناء سباحتهم في أحد شواطئ ماليزيا

لقي سائح سعودي حتفه غرقاً أثناء ممارسته السباحة مع اثنين من أبنائه في أحد شواطئ مدينة لانكاوي بماليزيا، أول من أمس (الأحد)، وعثر الدفاع المدني على جثمانه، وسلّمه للجهات الأمنية الماليزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت صحيفة “نيو سترايتس تايمز” الماليزية، أن المواطن السعودي “حسين” البالغ من العمر 51 عاماً كان يسبح مع ولديه “13 و21 عاماً” في شاطئ “بانتاي تينغا” القريب من مكان إقامتهم، عندما جرفته الأمواج العالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن وولديه تجاهلوا تحذيراً بعدم السباحة على الشاطئ؛ بسبب الأمواج العاتية والتيارات القوية، وقاموا بالسباحة خارج منطقة السباحة الآمنة المحددة، مبينة أن جثمان المواطن السعودي عُثر عليه من قبل الدفاع المدني على بعد 30 كم من المكان الذي غرق فيه.وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن الدفاع المدني تمكّن من إنقاذ ولديه، لكنه لم يتمكن من العثور على والدهما، إلا بعد بحث استمر ثلاث ساعات.