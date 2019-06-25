“التجارة” تشهّر بمنشأة في الدمام لحيازتها مواد غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية في الدمام؛ بسبب حيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكماً بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على المنشأة المخالفة، وإغلاقها لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير بها عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
يأتي ذلك بعد ضبط وزارة التجارة والاستثمار كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة بها، وتخزينها تحت أشعة الشمس، ووجود قطط وقوارض بالمستودع المخصص للتخزين، وبناءً عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.وفق “أخبار 24”.