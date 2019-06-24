وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المتقدمة (SAMI) ورقة الشروط والأحكام للاستحواذ على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، وذلك بهدف زيادة وتعزيز الصناعات العسكرية السعودية المحلية تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال فعالية رسمية مشتركة بين المملكة وبريطانيا عُقدت في لندن، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة “بي إيه إي سيستمز” روجر كار .
وتُعنى شركة الإلكترونيات المتقدمة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، بقطاعات الهندسة والتطوير والتصنيع والإصلاح والدعم الفني عبر مجالات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب إن الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة يضع الشركة السعودية للصناعات العسكرية على خريطة صناعة الدفاع العالمية، ويسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
وتُعنى شركة الإلكترونيات المتقدمة التي تأسست في عام 1988م بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح العديد من الأنظمة والأجهزة والمعدات الإلكترونية الصناعية والعسكرية المتطورة، مثل أنظمة التصويب لطائرات “تايفون”، وأنظمة التشويش والاستهداف لطائرات “إف-15″، والوحدات الإلكترونية لطائرات “إف-16″، والأجهزة الأرضية وأنظمة التدريب والمشبهات لطائرات “هوك 165″، وأنظمة التصويب لطائرات “تورنادو”، وغيرها الكثير.
وفق “أخبار 24”.