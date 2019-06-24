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أخبار محلية > “الإحصاء”: 95% من سكان المملكة يتمتعون بصحة جيدة
24/06/2019   11:14 م

“الإحصاء”: 95% من سكان المملكة يتمتعون بصحة جيدة

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أظهرت نتائج مسح صحة الأسرة في المملكة لعام 2018، الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة السعوديين وغير السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة جدا أو جيدة، للفئة العمرية 15 سنة فأكثر، حيث بلغت نسبتهم 95% مقابل 94.2% عام 2017.

أما بالنسبة للسكان السعوديين الذكور الذين يتمتعون بصحة جيد جداً وجيدة فتصل نسبتهم إلى 94.2%، وبالنسبة للإناث فإن النسبة 92.3%، فيما تبلغ نسبة السعوديين الذي يجرون فحصاً دورياً مرة واحدة كل عام على الأقل 24.3%.

وكشفت نتائج المسح انخفاض نسبة السكان المصابين بأمراض مزمنة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، حيث تبلغ 15.9% للعام 2018 مقابل 16.4 خلال العام 2017، كما كشفت أن 38.6% من السعوديين وغير السعوديين مشمولون بالتأمين الصحي.وفق “أخبار 24”.

في حين أثبتت نتائج المسح أن نسبة الخصوبة لدى النساء السعوديات وغير السعوديات في المملكة في الفئة العمرية “15- 49” عاماً تبلغ 1.92مولود لكل امرأة، بينما يبلغ معدل خصوبة السعوديات 2.33 مولود لكل امرأة، وأن نسبة النساء المتزوجات من نفس الفئة العمرية اللائي يستخدمن إحدى الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة تبلغ 32.9%.

كما كشفت النتائج أن وفيات الأطفال دون الخامسة تصل إلى 8.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، أما وفيات الرضع “أقل من سنة” فتصل إلى 6 وفيات لكل 1000 مولود حي.

“الإحصاء”: 95% من سكان المملكة يتمتعون بصحة جيدة

أخبار محلية
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