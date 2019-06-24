بعد استغرابه من “عدم دعوته” للقاء خادم الحرمين بالرياضيين.. ماجد عبدالله: لم أنتبه لاتصال المنسق

كشف لاعب المنتخب ونادي النصر سابقاً ماجد عبدالله عن السبب وراء عدم تلقيه دعوة للحضور مع الرياضيين للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح عبدالله أنه تلقى اتصالاً من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتفهم منه أنه تم الاتصال به من قبل المنسق لكنه لم ينتبه للاتصال لعدم معرفته برقم المتصل.
وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه في “تويتر”: “تلقيت اتصالاً عزيزاً من سمو الامير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة غمرني بمحبته وتقديره، وتفهمت منه أنه تم الاتصال من قبل المنسق بهاتفي لكن لم أنتبه للاتصال لعدم معرفتي بالرقم، أشكر للأمير عبدالعزيز اتصاله وما وجدته من تقدير شخصي ومحبة أسعدتني”.وفق “أخبار 24”.
وكان عبدالله أبدى اندهاشه من عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرياضيين اليوم (الإثنين) في قصر السلام بجدة، وعلّق على هذا اللقاء قائلاً: “أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه!!”.