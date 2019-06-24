المالكي: الصاروخ الذي استهدف مطار أبها من نوع “كروز يا علي” وصُنع بواسطة الحرس الثوري الإيراني

كشف المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات تلقت خسائر كبيرة ولذلك تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكداً أن الميليشيات تلقت أسلحـة نوعية وليست بدائية من إيران عبر التهريب.
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إن الميليشيات الحوثية تحاول استفزاز التحالف بهذه الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً.
وأضاف أن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة وتحفر خنادق وتبني تحصينات بالحديدة في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن التحالف استهدف معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، كما استهدف استهدفنا مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء، مشيراً إلى أن التحالف يحرص في استهدافه لتلك المواقع على تحييد المدنيين.
وأضاف أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع “كروز يا علي” الإيراني، من تصنيع الحرس الثوري، وتم تهريبه إلى الميليشيات بعد شهر أكتوبر 2018.
وأشار إلى بدء صرف المساعدات الطوعية للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.