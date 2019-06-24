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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الهريفي” يزف بشرى سارة لجماهير النصر حول عودة آل سويلم
24/06/2019   11:10 م

بالفيديو.. “الهريفي” يزف بشرى سارة لجماهير النصر حول عودة آل سويلم

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زف لاعب النصر والمنتخب السعودي فهد الهريفي أخبار سارة لـ”جماهير الذهب”، بشأن ترشح سعود آل سويلم لرئاسة النصر .

وكتب الهريفي عبر صفحته الرسمية على تويتر :الوعد الثلاثاء.. اسمعو وش يقول
ماراح يترك ويتغير عليكم ..كفو يا ابوفهد .

و تضمنت تغريدة “الهريفي” إعادة نشر فيديو سابق لتصريحات رئيس النصر الملقب بـ “الشامخ”، ملمحًا للأسباب التي حالت دون ترشحه لرئاسة “العالمي” من جديد.

وقال آل سويلم “تعرضنا للضغط والظلم من ناس للأسف ماسكين مناصب في الاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة المنوطة بالتحكيم، بس الحمد لله على كل حال”.وفق “المرصد”.

وأضاف رئيس النصر السابق: “لن أكن رحيمًا مع أحدًا في المستقبل، سوى الذهبي وجماهير النصر فقط”.

يذكر أن آل سويلم قد أعلن في وقت سابق، عدم نيته الترشح لرئاسة النصر مجددًا، بسبب ظروفه الشخصية، مكتفيًا بالسنة الذي تولى فيها المنصب، وقاد خلالها الفريق الأول، للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ.

بالفيديو.. “الهريفي” يزف بشرى سارة لجماهير النصر حول عودة آل سويلم

اخبار رياضية
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