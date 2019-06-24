الهلال يكشف موقف سالم وعموري والحبسي.. وما تقرر بشأن “كاريلو”

بدأت إدارة نادي الھلال بحث ملفات لاعبي الفريق المحليين والأجانب، بعد رئاسة فھد بن نافل للنادي، حيث بدأت المفاوضات مع لاعبي الفريق سالم الدوسري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج.
واتفقت الإدارة على تجدید عقد سالم الدوسري لمدة موسمین مقابل 7 ملایین ریال، كما اتفقت مع اللاعبین محمد جحفلي ومتعب المفرج على تجدید عقدیھما، وقررت الإدارة عمل مخالصة نھائیة مع العماني علي الحبسي، بعد أن تعاقد معه الفريق في یولیو 2017، وشارك في 21 مباراة.
واستقرت إدارة الفريق، وفقا لـ “الوطن”، على الدخول في مفاوضات جدیدة مع إدارة نادي “بنفیكا” حول شراء عقد المھاجم البیروفي كاریلو خاصة بعد دخول نادي فلامنجو البرازیلي للتعاقد مع اللاعب بناء على طلب المدرب خورخي جیسوس.
أما مصیر الإماراتي “عموري” فسیتحدد في معسكر النمسا شهر يوليو المقبل، وكشف وكیل اللاعب، عن رغبة عموري في البقاء مع الھلال موسما آخر، وقد سمح له طبیبه الخاص بالمشاركة في المباریات بعد انتهاء التأھیل عقب إصابة الرباط الصلیبي، والابتعاد عن الملاعب 7 أشھر.