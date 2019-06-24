ماجد عبدالله: أستغرب عدم دعوتي للقاء خادم الحرمين مع الرياضيين

أبدى لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقاً، ماجد عبدالله، اندهاشه من عدم دعوته لحضور لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرياضيين اليوم (الإثنين).
وكان خادم الحرمين استقبل في وقت سابق اليوم، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة وكبار مسؤولي الهيئة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة.
وعلق ماجد على هذا اللقاء قائلاً: “كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه حفظه الله من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه!!”.