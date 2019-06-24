“العدل”: 7883 ممتنعاً عن النفقة ألزمتهم دوائر التنفيذ بسداد 96 مليون ريال خلال العام الجاري

أوضحت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أن محاكم ودوائر التنفيذ ألزمت خلال العام الهجري الحالي 7883 ممتنعاً عن النفقة، بدفع ما قيمته 96 مليون ريال نفقة أبناء.
وبحسب “ذكاء” فإن محاكم التنفيذ بمكة المكرمة تصدرت قائمة الطلبات المقدمة لمحاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2715 بقيمة 29.7 مليون ريال، تليها الرياض بـ1992 طلباً بقيمة 31.8 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ1267 بقيمة 12.2 مليون ريال، فالمدينة المنورة بـ599 طلباً بقيمة 5 ملايين ريال.
فيما سجلت محاكم ودوائر التنفيذ بالقصيم 312 طلباً بقيمة 3.5 مليون، ثم عسير 258 طلباً بقيمة 4.6 مليون ريال، ثم جازان 206 طلبات بقيمة 3.6 مليون ريال، ثم تبوك بـ198 طلباً بقيمة 1.4 مليون ريال، فالجوف بـ119 طلباً بقيمة 1.9 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
فيما أنجزت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 103 طلبات بقيمة 600 ألف ريال، تليها الباحة بـ49 طلباً بنحو مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ42 طلباً بقيمة 400 ألف ريال، ثم نجران بـ23 طلباً بقيمة 100 ألف ريال.