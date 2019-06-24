بعد قلق الأهالي من روائحها.. محافظ جدة يوجه بالتأكد من جودة مياه أشياب الرحيلي

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الجهات المختصة بسحب عينات مياه من أشياب الرحيلي بجدة وإجراء الفحوصات اللازمة عليها، للتأكيد من مطابقتها للمواصفات الصحية والنظامية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ويعود توجيه أمير جدة الأمير مشعل بن ماجد بضرورة التأكد من مطابقة أشياب مياه الرحيلي، إلى ورود عدة شكاوى من مياه الأشياب المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان عدد سكان أحياء شمال شرق جدة، أبدوا تخوفهم وقلقهم من الروائح التي وصفوها بالكريهة والارتفاع الملحوظ لمادة الكلور في مياه أشياب الرحيلي، التي افتتحت مؤخراً، وتخدم أحياء شمال وشرق محافظة جدة، وتضم 61 مصباً، وتعبئ 120 صهريجاً كل ساعة.وفق “أخبار 24”.