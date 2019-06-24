نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد قلق الأهالي من روائحها.. محافظ جدة يوجه بالتأكد من جودة مياه أشياب الرحيلي
24/06/2019   4:54 م

بعد قلق الأهالي من روائحها.. محافظ جدة يوجه بالتأكد من جودة مياه أشياب الرحيلي

+ = -
898

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الجهات المختصة بسحب عينات مياه من أشياب الرحيلي بجدة وإجراء الفحوصات اللازمة عليها، للتأكيد من مطابقتها للمواصفات الصحية والنظامية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

ويعود توجيه أمير جدة الأمير مشعل بن ماجد بضرورة التأكد من مطابقة أشياب مياه الرحيلي، إلى ورود عدة شكاوى من مياه الأشياب المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد سكان أحياء شمال شرق جدة، أبدوا تخوفهم وقلقهم من الروائح التي وصفوها بالكريهة والارتفاع الملحوظ لمادة الكلور في مياه أشياب الرحيلي، التي افتتحت مؤخراً، وتخدم أحياء شمال وشرق محافظة جدة، وتضم 61 مصباً، وتعبئ 120 صهريجاً كل ساعة.وفق “أخبار 24”.

بعد قلق الأهالي من روائحها.. محافظ جدة يوجه بالتأكد من جودة مياه أشياب الرحيلي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885050134.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.