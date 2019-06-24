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أخبار محلية > بالفيديو.. ولي العهد يلتقط “سيلفي” مع أحد الأطفال في مطعم بجدة
24/06/2019   4:55 م

بالفيديو.. ولي العهد يلتقط “سيلفي” مع أحد الأطفال في مطعم بجدة

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حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تلبية رغبة طفل طلب التصوير معه، بعد فراغه من تناول الغداء مع ضيفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والوفد المرافق له.

وأظهر الفيديو الذي نشره بندر الجلعود المصور الخاص لولي العهد، الأمير محمد يمسك بهاتف الطفل ويضع يده على كتفه ويلتقط “سيلفي” معه، حيث بدا الطفل سعيداً ومبتهجاً بهذه الصورة التذكارية.

وكان ولي العهد قد دعا وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له إلى تناول الغداء في أحد مطاعم جدة المطلة على الكورنيش.وفق “أخبار 24”.

ووصل الوزير بومبيو إلى جدة في وقت سابق اليوم، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ضمن جولة خليجية تشمل كذلك دولة الإمارات.

بالفيديو.. ولي العهد يلتقط “سيلفي” مع أحد الأطفال في مطعم بجدة

أخبار محلية
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