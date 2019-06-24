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أخبار محلية > “المملكة القابضة” توافق على شراء أسهم الوليد بن طلال بشركة “ليفت” مقابل 846 مليون ريال
24/06/2019   4:53 م

“المملكة القابضة” توافق على شراء أسهم الوليد بن طلال بشركة “ليفت” مقابل 846 مليون ريال

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أعلنت الجمعية العامة العادية لشركة “المملكة القابضة” الموافقة على شراء 4.76 مليون سهم في شركة “ليفت”؛ يمتلكها رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال.

وأوضحت الشركة أنه خلال اجتماعها الذي انعقد أمس، تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركتين لشراء الأسهم في شركة “ليفت” والتي تقدر بقيمة 846 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة الشركة، بما فيهم جميع أعضاء المجلس المستقلين، قد وافق في سبتمبر الماضي على شراء 4.76 مليون سهم من الأسهم التي يمتلكها رئيس مجلس إدارة الشركة، الأمير الوليد بن طلال، في شركة ليفت بقيمة 846 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.

“المملكة القابضة” توافق على شراء أسهم الوليد بن طلال بشركة “ليفت” مقابل 846 مليون ريال

أخبار محلية
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