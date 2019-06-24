شهد أول مزاد عالمي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار “كريستيز” العالمية، في جدة التاريخية، حضورا مميزا ومشاركة واسعة من محبي الفن والثقافة.
واستضاف بيت نصيف التاريخي بجدة البلد منذ أمس وحتى اليوم، مزاد “الفن للبلد”، والذي يضم أكثر من 40 عملاً فنياً، سيخصص ريعها لإنشاء متحف يوثق تاريخ جدة البلد، إضافة إلى دعم مؤسسة غير ربحية للأطفال.
وجذبت الأعمال الفنية بالمزاد الخيري الأول بالمملكة، جمهورا كبيرا من المواطنين والمقيمين ومحبي الفن، فيما أشاد الفنانون المشاركون بالمعرض، وأكدوا أنه إضافة كبيرة لمسيرتهم الفنية التشكيلية، خاصة أنه أول مزاد رسمي مسجل في دور مزادات عالمية، يقام في المملكة.
وفق “أخبار 24”.