7 ملايين تبقي الدوسري هلاليا والنمسا تحدد مصير عموري

علمت مصادر أن إدارة نادي الھلال برئاسة فھد بن نافل اتفقت مع سالم الدوسري على تجدید عقده لمدة موسمین مقابل 7 ملایین ریال، كما اتفقت مع اللاعبین محمد حجفلي ومتعب المفرج على تجدید عقدیھما.
مفاوضات جدیدة
قررت إدارة الھلال الدخول في مفاوضات جدیدة مع نادي نظیرتھا في بنفیكا حول شراء عقد المھاجم البیروفي كاریلو خاصة بعد دخول نادي فلامنجو البرازیلي للتعاقد مع اللاعب بناء على طلب المدرب خورخي جیسوس. إلى ذلك قررت إدارة الھلال عمل مخالصة نھائیة مع الحارس العماني علي الحبسي، وكان الھلال تعاقد مع الحبسي في 15 من یولیو 2017 ،وشارك في الموسم مع الھلال في 21 مباراة دوریة.وفق “الوطن”.
انتظار
كشفت مصادر أن مصیر اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” سیتحدد خلال مردود في المعسكر الذي سیقیمھ الفریق في النمسا اعتبارا من الرابع من یولیو، وكان وكیل أعمال اللاعب، كشف عن رغبة عموري في البقاء مع الھلال موسما آخر، خاصة وأن عقده سینتھي في أغسطس 2020 .
من جانبه، منح الطبیب الخاص باللاعب، الضوء الأخضر لھ للمشاركة في المباریات والعودة لممارسة كرة القدم، بعد ما أنھى تأھیلھ من الإصابة التي تعرض لھا في الرباط الصلیبي، وأبعدتھ عن الملاعب لمدة 7 أشھر. وكان عموري تعرض لقطع في الرباط الصلیبي للمرة الثالثة في مسیرته.
عقد رعایة
اقتربت إدارة الھلال من توقیع عقد مع شركة “team s “لرعایة النادي مقابل 35 ملیون ریال ویشمل العقد بیع تذاكر مباراة الفریق الأول لكرة القدم أیضا، وكانت المفاوضات بین الجانبین بدأت بمبلغ 20 ملیون ریال.
أوضحت مصادر أنه تم ترشیح سعود الغریر للانضمام إلى إدارة النادي برئاسة فھد بن نافل، حیث سیكون الغریر نائبا للرئیس، وینتظر الھلالیون موافقة جھة عمله.