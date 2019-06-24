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اخبار رياضية > حقيقة العروض التي تلقاها النصر بشأن ” جوليانو فيكتور “
24/06/2019   1:44 م

حقيقة العروض التي تلقاها النصر بشأن ” جوليانو فيكتور “

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كشف مصادر داخل نادي النصر عن حقيقة العروض البرازيلية التي تلقاها النادي مؤخرًا بشأن شراء عقد اللاعب جوليانو فيكتور.

وقالت المصادر إن عقد جوليانو به شرط جزائي تبلغ قيمته نحو 10.5 مليون يورو وأن أي ناد برازيلي لن يقدر على دفع هذا المبلغ.

وأضافت المصادر أن ما يقال مجرد رغبات أندية لكن لا وجود لأي عروض رسمية وصلت النادي وأن النادي من الأساس لن يفرط في اللاعب في الوقت الحالي.وفق “صدي”.

وكانت تقارير قد كشفت رغبة أندية كروزيرو وكورنثيانز البرازيليين في شراء بطاقة اللاعب الذي تألق في صفوف النصر الموسم الماضي.

حقيقة العروض التي تلقاها النصر بشأن ” جوليانو فيكتور “

اخبار رياضية
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