مدرب الأهلي الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يستعين بـ3 مساعدين بينهم شقيقه

أفادت مصادر، بأن المدرب الجديد لفريق الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قرر الاستعانة بـ3 من مواطنيه بينهم شقيقه زلاتكو كمساعد مدرب، بالإضافة لإيجور باناديتش مدرب الحراس، وماركو ستيلينوفتش مدرب اللياقة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الرياضية”، أن الثلاثة رافقوا المدرب برانكو في تدريب بيرسبوليس الإيراني، مضيفة أن برانكو صاحب الـ 65 عاماً يكبر شقيقه زلاتكو بعامين.
يذكر أن نادي الأهلي تعاقد مع برانكو إيفانكوفيتش لتولي مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين، وأوفده إلى النمسا للتحضير لمعسكر الفريق الذي سينطلق هناك في الخامس من يوليو وحتى يوم 24 منه.