«إنترناسيونال» يرفض 4 ملايين يورو من الهلال

اقترب الدولي البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب فريق الهلال لكرة القدم، من الرحيل عن الأزرق تزامناً مع نهاية إعارته، إذ يبدو أن وجهته المقبلة ستكون في فلامينجو البرازيلي، الذي يتولى تدريبه البرتغالي جورجي جيسوس؛ القائد الفني السابق للهلال، الذي كان سببا في إكمال صفقة إعارته من بنفيكا.
وعلى الرغم من العرض الذي تقدم به الهلال، للاستحواذ على كامل بطاقة كاريلو، بعد أن وضع مفاوضه 15 مليون يورو، ومزاحمة نادي النصر، له بدفع 17 مليون يورو، بيد أن مستقبل اللاعب قد يكون بعيدا عن قطبي الرياض، في انتظار أن تكتمل صفقة رحيله عقب نهاية مشوار منتخب البيرو في بطولة كوبا أميركا 2019، التي تحتضنها البرازيل حاليا.
من جانب آخر، قالت الصحافة البرازيلية، إن إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، رفضت عرضا رسميا آخر من الهلال، للحصول على خدمات البرازيلي إدينيلسون؛ لاعب المحور الذي يرى النادي أنه يشكل جزءا مهما من خططه الاستراتيجية عطفا على قيمته الفنية، على الرغم من أن العرض لا يقاوم على الصعيد المادي. وتشير الصحافة البرازيلية إلى أن عرض الهلال يلامس أربعة ملايين يورو، علما بأن القيمة السوقية للاعب تصل إلى 3.5 مليون يورو.وفق “الإقتصادية”.