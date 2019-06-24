انتهاء اليوم الأول من الفترة الزمنية الثالثة لانتخاب رئيس للنصر دون تقدم أحد

انتهى أمس الأحد اليوم الأول من الفترة الزمنية الثالثة لانتخاب رئيس ومجلس إدارة لنادي النصر، وأغلق باب الترشح دون أن يتقدم أحد بملف ترشحه، وتبقى يومان من الفترة الزمنية الثالثة لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وكانت لجنة انتخابات الأندية فتحت باب الترشح لمنصب رئيس نادي النصر وعضوية مجلس إدارته لمرتين ولم يتقدم أحد، بعد تراجع رئيس مجلس الإدارة سعود آل السويلم عن نيته تقديم ملف ترشحه، ففتحت باب الترشح للمرة الثالثة، فيما ظل عدد من أعضاء شرف النادي يحاولون إقناع آل سويلم بالترشح وعدم الاكتفاء بفترة عام واحد كرئيس مكلف.
وعلى الصعيد الفني بالنادي، كشف مصدر أن إدارة الكرة بنادي النصر طلبت من مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا الاستعانة بلاعب الفئات السنية مواليد المملكة أيمن يحيى في معسكر الفريق المقرر منتصف يوليو، بعد أن استغنى الفريق عن لاعب المواليد سالم علي والسماح له بالانتقال لفريق آخر.وفق “أخبار 24”.